Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 85

Аргументы Недели → В мире 13+

2 ноября 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

разбор завалов после землетрясения в Турции, Xinhua

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции к настоящему моменту увеличилось до 85. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 2 ноября, власти страны.

В агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции уточнили, что в ходе подземных толчков на западе страны пострадали 994 человека. Ранее поступала информация о 83 жертвах и 962 пострадавших.

Подчеркивается, что сейчас в больницах находятся 220 травмированных граждан. Поисково-спасательные работы на завалах восьми разрушенных зданий на территории Измира продолжаются.

Ранее сегодня стало известно, что трехлетнюю девочку извлекли живой из-под завалов дома в Турции через 65 часов после землетрясения.