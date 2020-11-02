Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 85
2 ноября 2020, 14:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции к настоящему моменту увеличилось до 85. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 2 ноября, власти страны.
В агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции уточнили, что в ходе подземных толчков на западе страны пострадали 994 человека. Ранее поступала информация о 83 жертвах и 962 пострадавших.
Подчеркивается, что сейчас в больницах находятся 220 травмированных граждан. Поисково-спасательные работы на завалах восьми разрушенных зданий на территории Измира продолжаются.
Ранее сегодня стало известно, что трехлетнюю девочку извлекли живой из-под завалов дома в Турции через 65 часов после землетрясения.
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