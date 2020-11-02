Глава МИД Египта: страна заинтересована в российской вакцине от COVID-19

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2 ноября 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

вакцина против коронавируса, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Гглава МИД Египта Самех Шукри в понедельник, 2 ноября, заявил, что его страна "очень заинтересована" в российской вакцине от коронавируса "Спутник V" и контактирует с РФ по вопросу поставок.

Самех Шукри уточнил, что Египет очень ценит институты, которым удалось создать вакцину, а также готовность России предоставить препарат дружественным странам для защиты людей от пандемии коронавируса нового типа.

По словам египетского министра иностранных дел, Каир сейчас находится в постоянном контакте с медучреждениями и органами власти РФ, чтобы решить вопросы по поставкам вакцины после того, как будут завершены все клинические испытания.