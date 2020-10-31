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В ЕК назвали условия использования российской вакцины от коронавируса в Европе

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В ЕК назвали условия использования российской вакцины от коронавируса в Европе
шприц, фото: pixels.com

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер прокомментировал планы Венгрии закупить вакцину против новой коронавирусной инфекции у России или Китая. По его словам, без соответствующей сертификации использовать эти препараты на территории ЕС невозможно.

«Любая вакцина, которая будет распространяться на территории ЕС, должна соответствовать принятым в ЕС нормам качества и пройти все необходимые этапы разрешения в ЕС», - пояснил он.

Мамер отметил, что нельзя выкупить вакцину у третьей страны и использовать на территории ЕС несертифицированный продукт. Сейчас ЕС ведет переговоры о европейских вакцинах, никаких контактов с Москвой или Пекином на этот счет нет, уточнил он.

БА

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