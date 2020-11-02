Американские журналисты утверждают, что Белый дом сегодня обнесут дополнительной оградой
2 ноября 2020, 13:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: CNN
Журналисты рассказали, что федеральные власти США в понедельник установят дополнительную ограду по всему периметру Белого года на случай возникновения беспорядков, связанных с проведением выборов.
Заграждение, о котором идет речь, будет напоминать то, которое возводилось вокруг резиденции главы американской администрации в ходе проведения минувшим летом в Вашингтоне массовых акций протеста.
В Секретной службе, которая, в частности, обеспечивает безопасность Белого дома, к настоящему моменту никак не прокомментировали вышеуказанную информацию.
Напомним, на всеобщих выборах, которые состоятся 3 ноября, будут избраны президент США, вице-президент страны, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.
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