Политолог Тейлор: шансы на улучшение отношений между Россией и США после выборов практически равны нулю

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2 ноября 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг США, pixabay.com

Профессор-политолог Университета Сиракьюс (штат Нью-Йорк) Брайан Тейлор считает, что шансы на улучшение отношений России и США после выборов американского президента "практически равны нулю".

Брайан Тейлор заявил, что не ожидает каких-либо существенных изменений в отношении РФ и Соединенных Штатов после выборов. По словам эксперта, несмотря на все заявления действующего американского лидера Дональда Трампа в рамках предвыборной кампании 2016 года, в течение 4 лет его пребывания на посту главы страны в отношениях Москвы и Вашингтона практически ничего не изменилось. Более того, в сфере контроля над вооружениями связи и вовсе ухудшились.

Если на предстоящих выборах победит кандидат от Демократической партии Джо Байден, то он ранее ясно дал понять, что не ждет улучшения отношений с российской стороной по большинству проблем, стоящих перед двумя странами, уточнил политолог.