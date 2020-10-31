Власти США готовятся к возможным массовым беспорядкам после выборов президента

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31 октября 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В США после проведения президентских выборов, которые состоятся 3 ноября, не исключены насильственные протесты. Причиной этому может послужить то, что впервые в истории страны действующий президент отказывается признать возможную победу конкурента и собственный проигрыш.

На сентябрьских дебатах с Джо Байденом, когда ведущий попросил Дональда Трампа публично осудить насилие со стороны ультраправых, президент, как и ранее, отказался это сделать.

«Отступите и приготовьтесь!» - заявил он, обращаясь к ультраправой группировке Proud Boys, и добавил: «Кто-то должен что-то сделать с Антифа и левыми, потому что это [насилие] не проблема ультраправых».

«Есть, сэр! Отступили и приготовились!» - отреагировали Proud Boys.

Известно, что три года назад в Шарлоттсвиле ультраправые и Ку-Клукс-Клан провели марш с плакатами «Евреи нас не заменят». Тогда один из участников акции переехал насмерть девушку из движения Антифа, а Дональд Трамп заявил, что «там были нормальные люди с обеих сторон».

С 2018 года группы белых националистов совершают насильственные преступления на почве ненависти больше, чем какие-либо другие экстремистские группы. В 2019 году экстремисты взорвали здание в Оклахома-Сити. Тогда погибло 168 человек. Они устраивали расстрел синагоги в Питтсбурге и стрельбу по эмигрантам в супермаркете Walmart в Эль Пасо. ФБР в докладе от 6 октября «Оценка угрозам нацбезопасности» назвало их экстремистской группой, которая представляет наибольшую угрозу стране. К чему сейчас призывает Трамп сторонников теории превосходства белой расы?

Через два дня после своего доклада ФБР арестовало 13 человек из числа ультраправых сторонников Трампа по обвинению в сговоре с целью похитить и убить губернатора Мичигана демократа Гретхен Уитмер. Они хотели добиться этим снятия карантинных ограничений в связи с коронавирусом. Эти же экстремисты, вооруженные винтовками, выходили летом на протесты против Уитмер к капитолию Штата, требуя отменить карантинные меры. Дональд Трамп, при этом, призывал в Твиттере «ОСВОБОЖДАТЬ МИЧИГАН!» (LIBERATE MICHIGAN!). Согласно опросам, Джо Байден в настоящее время обходит Дональда Трампа в Мичигане, хотя в 2016 году победу там одержал действующий президент.

Самая очевидная угроза во время выборов - это атака ультраправых на избирательные участки. Дональд Трамп заявил, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно». Он уже многократно отказывался пообещать признать итоги выборов и заявлял, что проиграть может только в том случае, если демократы украдут у него голоса. Голосование по почте Трамп называет мошенничеством.

Опасаясь насилия на избирательных участках 3 ноября и в последующие недели, Нью-Йорк, Чикаго и Филадельфия опубликовали свой план действий для защиты выборного процесса.

Полицейский департамент Нью-Йорка проводит практические занятия на случай возможных сценариев, таких как стихийные бедствия, протесты и использование взрывных устройств. Комиссар полиции Дермот Ши заявил, что департаменту необходимо «предвидеть и готовиться к протестам, которые будут расти по размеру, частоте и интенсивности накануне выборов и, вероятно, в 2021 году».

Сообщается, что в Чикаго, Майами и некоторых других городах полицейским запретили брать выходные дни и уходить в отпуск в период выборов и после. В Вашингтоне владельцы бизнесов уже массово заколачивают витрины фанерой. Крупнейшая сеть супермаркетов Walmart убрала с полок все оружие и амуницию. Тем не менее, известно, что в августе в стране было продано почти 14 млн единиц оружия. Согласно опросу, проведенному USA Today, беспорядков и насилия по итогам выборов опасаются три четверти американцев.