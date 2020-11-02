В Египте заявили, что не расценивают публикацию антиисламских карикатур как свободу слова
2 ноября 2020, 10:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри в понедельник заявил, что Каир не расценивает публикацию карикатур на ислам как проявление свободы слова. По его словам тема религии требует вежливости.
Министр уточнил, что Египет никогда не поддерживал публикацию подобных карикатур. По словам Самеха Шукри, следует всегда учитывать чувствительность других людей и их убеждения, пытаясь не причинять им дискомфорт и боль.
Глава египетского МИД считает, что следует быть осторожными в своих комментариях и оценках, особенно в тех случаях, когда они касаются веры или религии. По мнению Шукри, речь идет о вопросе ответственного поведения. Министр, комментируя последние события на территории Франции заявил, что Каир осуждает акты насилия и террористическую деятельность, а также подчеркивает, что ислам не связан с такими действиями.
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