Верховный муфтий России раскритиковал проявление агрессии из-за карикатур

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1 ноября 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Талгат Таджуддин , фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин прокомментировал заявление муфтия Чечни Салаха-хаджи Межиева о том, что все французы, в том числе живущие в России, враги.

Таджуддин отметил, что Пророк Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение, поэтому противоестественно объявлять кого-то врагом. По его словам, религия дается людям как инструкция жизни, чтобы установить мир, порядок и согласие. Он считает, что из-за пустяка – карикатур - объявлять войну или врагами - «это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни».

«Религия соответствует сердцу и совести человека, а люди чувствуют свое счастье, только когда устанавливается мир и согласие», - пояснил он.

Верховный муфтий призвал не вестись на провокации и не устраивать протесты у посольства Франции.