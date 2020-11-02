В Минобороны Азербайджана заявили, что военные страны сбили армянский Су-25
2 ноября 2020, 10:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Министерстве обороны Азербайджана в понедельник, 2 ноября, заявили, что военные страны сбили штурмовик Су-25 ВВС Армении, который, согласно данным ведомства, атаковал позиции армии республики.
В Минобороны Азербайджана утверждают, что армянский штурмовик был сбит в минувшее воскресенье, 1 ноября. Военные Армении якобы подвергли позиции азербайджанских подразделений обстрелу из минометов и различного крупнокалиберного оружия, чтобы захватить выгодные для себя высоты.
В Баку заявили, что "замысел противника" был своевременно выявлен, вследствие чего была проведена операция, в результате которой армянская сторона понесла большие потери.
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