Зеленский обвинил олигархов и украинских политиков в попытке осуществления контрреволюции

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2 ноября 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Financial Times

Фото: Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk /globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархи и местные политики, придерживающихся пророссийских взглядов, готовят контрреволюцию. По его словам, правительство «даст отпор и победит».

«Те, кто возглавляет эту кампанию, хорошо известны. Это коалиция российских ставленников и известных украинских олигархов, которые считают угрозой деятельность антикоррупционных институтов. Они противятся интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничеству Украины с МВФ и созданию основанного на правилах общества, что будет соответствовать интересам 99%, а не 1% [жителей страны]», - пояснил он.

Зеленский отметил, что действующая украинская власть сталкивается с «систематическими попытками подорвать верховенство закона, обнулить прогресс, достигнутый в сфере борьбы с коррупцией, ослабить общество и экономику» страны. Он заверил международных партнёров, что никогда не позволит «темным силам» добиться успеха в их попытках осуществить контрреволюцию.

Ранее Зеленский обвинил олигархов в заговоре против него.