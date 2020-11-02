Пушков заявил, что Украина упустила шанс на повышение уровня жизни
2 ноября 2020, 07:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Сенатор Алексей Пушков, комментируя признание депутата Верховной рады Даниила Гетманцева о том, что "сделать из Украины Францию" в ближайшем будущем не получится, заявил, что страна упустила свой шанс.
По мнению главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, "превратить Украину во Францию" не получится при жизни следующего поколения украинцев.
Алексей Пушков заявил, что шанс на повышение уровня жизни у страны был – для этого следовало развивать торгово-экономические связи и с РФ, и с Европой. По словам сенатора, при подобной политике в 2011-2013 годах Украина показывала "приличные" темпы роста экономики, но впоследствии произошел майдан. "Украина свой шанс провалила", – констатировал Пушков.
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