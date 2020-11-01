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Трамп обвинил Байдена в желании ввести режим самоизоляции в США на несколько лет

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп обвинил Байдена в желании ввести режим самоизоляции в США на несколько лет
Фото: Дональд Трамп, Yuri Gripas/Consolidated News Photos/globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил своего главного соперника на предстоящих выборах на пост главы государства Джо Байдена в стремлении ввести в стране карантин в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на несколько лет.

«Байден хочет ввести режим самоизоляции в нашей стране, возможно, на несколько лет. Сумасшествие!» - высказал он.

Трамп отметил, что не потерпит никаких режимов самоизоляции в стране.

Ранее главный эксперт США по коронавирусу Энтони Фаучи раскритиковал Трампа за неправильную стратегию в борьбе с пандемией. Целевая группа по инфекции в администрации США призывает к «агрессивным мерам для смягчения последствий».

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