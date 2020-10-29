Фаучи обвинил Трампа в неправильной антикоронавирусной стратегии

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29 октября 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Главный эксперт США по коронавирусу Энтони Фаучи раскритиковал Белый дом. Трампа обвинили в неправильной стратегии борьбы с пандемией.



Советники Белого дома предупреждают о «неумолимом распространении Covid-19 в некоторых частях США». Целевая группа по коронавирусу в администрации США призывает к «агрессивным мерам для смягчения последствий».

«Мы находимся на очень трудном пути», — пояснил главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи. Он входит в covid-группу советников Трампа: «Мы идем не в том направлении. Если ситуация не изменится, и мы продолжим идти тем же курсом, в стране будет очень много боли в связи с дополнительными диагнозами, госпитализациями и смертями».

По словам Фаучи американские больницы переполнены пациентами. Особо критическая ситуация на западе страны.

Энтони Фаучи известен своим критическим отношением к covid-позиции Трампа. Это уже приводило к жесткой конфронтации с президентом США.