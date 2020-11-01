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Чехия стала лидером по количеству смертей от коронавируса

, 22:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Чехия стала лидером по количеству смертей от коронавируса
человек в маске, Фото: Rodrigo Reyes Marin/globallookpress.com

Минздрав Чехии со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил, что страна вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от новой коронавирусной инфекции в пересчете на сто тысяч человек населения.

«Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру … В Чехии этот показатель составляет 11,02 … общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что у Андорры этот показатель равен 7,88, за ней следуют Бельгия - 6,81, Армения - 6,19 и Черногория - 6,11.

БА

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