Премьер-министр Грузии ушел на самоизоляцию

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1 ноября 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

Георгий Гахария, фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария уходит на самоизоляцию из-за контакта с зараженным новой коронавирусной инфекцией сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в воскресенье, 1 ноября.

«К сожалению, мне приходится работать в другом режиме, так как у моего сотрудника, с которым я имел вчера длительную коммуникацию, по итогам тестирования подтвердился коронавирус. Следовательно, я перешел на самоизоляцию и продолжаю работать в этом режиме», - говорится в заявлении премьера.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом нового типа.