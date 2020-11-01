Еще двух человек задержали в рамках дела об атаке в Ницце

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1 ноября 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

место нападения в Ницце, Serge Haouzi/XinHua

Вечером в субботу, 31 октября, еще два человека были задержаны в рамках расследования дела о нападении на людей в церкви Ниццы. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье журналисты.

Уточняется, что полиция задержала двух мужчин 25 и 63 лет. Ранее поступила информация о четырех задержанных, вследствие чего в настоящий момент под стражей находятся шесть человек.

Напомним, утром в минувший четверг мужчина совершил нападение на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате случившегося погибли три человека. Преступник был серьезно ранен в процессе задержания. Впоследствии у него были найдены документы, согласно которым злоумышленник является выходцем из Туниса 1999 года рождения.