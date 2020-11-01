В автомобиле подозреваемого в нападениях в Квебеке обнаружили канистры с топливом

Аргументы Недели → В мире 13+

1 ноября 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: La Presse

канистры, pixabay.com

Машина подозреваемого в нападениях на людей в Квебеке была найдена неподалеку от дорогого отеля в историческом центре города. В салоне автомобиля находились канистры с топливом, а также холодное оружие.

Ранее стало известно, что в результате нападения вооруженного человека в средневековой одежде погибли два человека, а пострадали еще пятеро.

Полиция к настоящему моменту задержала подозреваемого в совершении преступления. Известно, что нападавший был госпитализирован. Согласно последней информации, человеку, который атаковал граждан в канадском Квебеке, около 25 лет.