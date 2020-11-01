В Канаде вооруженный мужчина в средневековой одежде напал на людей

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1 ноября 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

полицейский в Канаде, Christopher Drost/Keystone Press Agency

В Квебеке вооруженный холодным оружием мужчина напал на людей и скрылся. Согласно последней информации источников, в настоящий момент злоумышленника ищут сотрудники полиции канадского города.

Уточняется, что преступник успел нанести ранения нескольким людям. Есть данные о том, что подозреваемый одет в средневековую одежду.

В правоохранительных органах не уточнили, сколько человек пострадали, а также не предоставили информации об их состоянии.

Пока не сообщается, связано ли это нападение с серией атак во Франции.