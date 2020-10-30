В Кремле не видят связи между нападением на полицейских в Татарстане и атакой в Ницце

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30 октября 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем в пятницу, 30 октября, заявил, что в Кремле не видят связи между нападением на полицейских в Татарстане и атаками на территории Франции.

По словам Пескова, в Ницце – французские события. В Татарстане же – "абсолютно уголовное преступление". "Какая здесь связь-то?" – отметил пресс-секретарь Владимира Путина в беседе с журналистами.

Накануне утром в Ницце злоумышленник напал на людей в церкви Нотр-Дам. В результате атаки погибли три человека, а еще несколько пострадали.

В ночь на пятницу подросток пытался совершить поджог здания отдела полиции в Татарстане. Он оказал сопротивление при задержании, нанес ранения сотруднику правоохранительных органов, вследствие чего другой полицейский открыл огонь. Нападавший скончался на месте.