В Кремле не видят связи между нападением на полицейских в Татарстане и атакой в Ницце
30 октября 2020, 12:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем в пятницу, 30 октября, заявил, что в Кремле не видят связи между нападением на полицейских в Татарстане и атаками на территории Франции.
По словам Пескова, в Ницце – французские события. В Татарстане же – "абсолютно уголовное преступление". "Какая здесь связь-то?" – отметил пресс-секретарь Владимира Путина в беседе с журналистами.
Накануне утром в Ницце злоумышленник напал на людей в церкви Нотр-Дам. В результате атаки погибли три человека, а еще несколько пострадали.
В ночь на пятницу подросток пытался совершить поджог здания отдела полиции в Татарстане. Он оказал сопротивление при задержании, нанес ранения сотруднику правоохранительных органов, вследствие чего другой полицейский открыл огонь. Нападавший скончался на месте.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.