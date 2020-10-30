Медики сообщили о состоянии полицейского после нападения вооруженного подростка в Татарстане

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30 октября 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Врачи рассказали в пятницу, 30 октября, что состояние сотрудника полиции, получившего ножевые ранения при нападении подростка в Татарстане минувшей ночью, в настоящий момент является стабильным.

Представитель регионального Минздрава уточнил, что угрозы для жизни пострадавшего сотрудника правоохранительных органов нет.

Напомним, в ночь на пятницу 16-летний подросток предпринял попытку поджечь здание отдела полиции в Кукморе. Во время задержания он нанес одному полицейскому удары ножом. Второй правоохранитель открыл огонь на поражение, вследствие чего атаковавший скончался.