Медики сообщили о состоянии полицейского после нападения вооруженного подростка в Татарстане
30 октября 2020, 12:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Врачи рассказали в пятницу, 30 октября, что состояние сотрудника полиции, получившего ножевые ранения при нападении подростка в Татарстане минувшей ночью, в настоящий момент является стабильным.
Представитель регионального Минздрава уточнил, что угрозы для жизни пострадавшего сотрудника правоохранительных органов нет.
Напомним, в ночь на пятницу 16-летний подросток предпринял попытку поджечь здание отдела полиции в Кукморе. Во время задержания он нанес одному полицейскому удары ножом. Второй правоохранитель открыл огонь на поражение, вследствие чего атаковавший скончался.
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