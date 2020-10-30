В Татарстане сотрудники полиции застрелили напавшего на них подростка

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30 октября 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МВД по Республике Татарстан

полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Кукморском районе Татарстана двое сотрудников полиции выстрелили в молодого человека, который бросил на парковку отдела МВД две бутылки с зажигательной смесью и оказал сопротивление при задержании.

Ночью в пятницу, 30 октября, участковый уполномоченный полиции парковал служебный автомобиль на территории ОМВД России по Кукморскому району, когда увидел возгорание и осколки стекла на земле. Во время тушения в сторону парковки через ограду была брошена еще одна бутылка с горючей смесью, после чего злоумышленник попытался сбежать с места происшествия.

Участковый и начальник ИВС ОМВД России по Кукморскому району начали преследование злоумышленника, а когда догнали, он начал угрожать правоохранителям ножом. В ходе задержания он оказывал активное сопротивление, в частности, нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений. Сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие, вследствие чего местный житель 2004 года рождения скончался на месте.