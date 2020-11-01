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Супертайфун обрушился на Филиппины

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Супертайфун обрушился на Филиппины
Циклон. Фото: pixabay.com

Тайфун "Гони" усилился до супертайфуна. Он вышел на сушу в филиппинской провинции Катандуанес сегодня.

Об этом рассказала местная служба атмосферных, геофизических и астрономических исследований. По ее информации, скорость ветра в центральной части стихии составляет 62,5 м/с, порывов - 77,7 м/с.

Известно, что тайфун движется на юго-запад со скоростью около 7 м/с.

Ранее сообщалось: в Крыму завершат строительство станции для контроля космического пространства.

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