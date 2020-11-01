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В Крыму завершат строительство станции для контроля космического пространства

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Крыму завершат строительство станции для контроля космического пространства
Космос. Фото: pixabay.com

Строительство оптико-лазерного центра военной системы для контроля космического пространства завершается в Евпатории. Об этом рассказал генеральный директор научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой.

"Четыре станции на территории России будут. Это вот следующая – в Евпатории завершается стройка, идет монтаж аналогичной станции, как на Алтае", - отметил Рой.

Известно: в структуру системы контроля космического пространства Минобороны России должно входить четыре центра: действующий на Алтае и строящиеся в Евпатории, Уссурийске и Калининграде. Они предназначены для фотографирования спутников на этапе запуска и выведения на целевые орбиты, а также контроля состояния спутников на высотах от 150 километров до 36 тысяч километров.

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