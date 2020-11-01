В Крыму завершат строительство станции для контроля космического пространства
1 ноября 2020, 09:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Строительство оптико-лазерного центра военной системы для контроля космического пространства завершается в Евпатории. Об этом рассказал генеральный директор научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой.
"Четыре станции на территории России будут. Это вот следующая – в Евпатории завершается стройка, идет монтаж аналогичной станции, как на Алтае", - отметил Рой.
Известно: в структуру системы контроля космического пространства Минобороны России должно входить четыре центра: действующий на Алтае и строящиеся в Евпатории, Уссурийске и Калининграде. Они предназначены для фотографирования спутников на этапе запуска и выведения на целевые орбиты, а также контроля состояния спутников на высотах от 150 километров до 36 тысяч километров.
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