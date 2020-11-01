Ученые сообщили об открытии новой смертельной болезни у мужчин

Ученые сообщили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин. Согласно последним данным, речь идет о синдроме, названном VEXAS, который в 40% случаев может привести к летальному исходу.
При данном заболевании у пациентов проявляется лихорадка, возникают активное тромбообразование и воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.
Эксперты связывают болезнь с соматическими мутациями гена UBA1, расположенного в X-хромосоме. В рамках исследования мутации удалось выявить у 25 мужчин, а после его завершения – еще у 25. Предполагается, что VEXAS объясняет наличие воспалительных синдромов у взрослых людей, которые ранее считались никак не связанными между собой.
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