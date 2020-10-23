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Ученые обнаружили, что последствием COVID-19 могут стать нарушения интеллекта

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые обнаружили, что последствием COVID-19 могут стать нарушения интеллекта

Пациенты, перенесшие заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжелой форме, могут заметить у себя ухудшение памяти, умственных способностей. Такие выводы сделали британские ученые.

Нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона провели исследование с участием более 84 тысяч жителей Великобритании, которые переболели COVID-19. Участники эксперимента проходили онлайн-тест на проверку памяти и когнитивных способностей. Анализируя результаты, исследователи учитывали возраст, пол, уровень образования, сферу деятельности пациентов и их диагнозы хронических заболеваний.

По итогам тестирования установлено, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 уступали по умственным способностям 65 % британских жителей. Руководитель исследования Адам Хэмпшир отметил, что гипотеза о влиянии коронавируса на разум людей, нашла доказательства, - сообщается на портале medRxiv.

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