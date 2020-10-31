Власти США предложат ввести в Нагорный Карабах миротворцев из скандинавских стран

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31 октября 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

Роберт О'Брайен , фото: twitter.com/robertcobrien

Власти США могут предложить ввести в Нагорный Карабах миротворческие силы из скандинавских стран.

Помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен высказал мнение, что посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для США и для Армении.

По словам политика, в Белом доме решили проработать вопрос размещения миротворцев из скандинавских стран в Нагорном Карабахе. Американские политики предполагают, что обеим странам следует согласиться на размещение скандинавских миротворцев.

Как подчеркнул О'Брайен, без участия международных миротворцев и наблюдателей невозможно представить прекращение огня в Нагорном Карабахе.

Арман Татоян, омбудсмен Армении, обвинил Азербайджан в применении в Нагорном Карабахе химического оружия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не хочет привлечения третьей страны в Нагорно-Карабахский конфликт.