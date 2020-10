Омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил Азербайджан в применении в Карабахе химического оружия

Аргументы Недели → В мире 13+

31 октября 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Арман Татоян, facebook.com/Armenianombudsman

Арман Татоян, омбудсмен Армении, обвинил Азербайджан в применении в Нагорном Карабахе химического оружия. содержащих фосфор вооружений. Арман Татоян опубликовал в сети видео и утверждает, что на нем зафиксировано , в лесах близ населенных пунктов применение содержащего фосфор вооружения, которое имеет элементы химического оружия.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что это является не только грубым нарушением международных конвенций, но и создает реальный риск экологической катастрофы, - передает радиостанция BFM.

Минобороны Азербайджана опровергло обвинения Армении. В Баку заявили, что запрещенного международным правом химоружия и боеприпасов в арсенале азербайджанской армии нет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не хочет привлечения третьей страны в Нагорно-Карабахский конфликт.

URGENT: #Azerbaijan is using, as current data confirms, Phsophorus munitions over #Artsakh/#Karabakh setting fires to forests next to civilian communities.@OmbudsArmenia investigation & @ArtsakhOmbuds fact-finding confirmed also that many civilians are hiding in these forests pic.twitter.com/XAZy6jdubh

— Arman Tatoyan (@atatoyan) October 30, 2020