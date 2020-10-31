Пресс-секретарь Эрдогана заразился коронавирусом

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31 октября 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Ибрагим Калын, фото: timeturk.com

Ибрагим Калын, пресс-секретарь и советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил о своем заражении коронавирусом. У него сейчас проходит заключительная стадия лечения.

Калын поблагодарил тех, кто интересуется его здоровьем и сообщил, что болезнь протекала в легкой форме. Когда он последний раз общался с президентом Турции Эрдоганом - не сообщается.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что он, а также его жена и дочь заболели коронавирусом. Вся семья министра госпитализирована.