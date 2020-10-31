Белорусские пограничники сообщили о закрытии границы Белоруссии на въезд для иностранцев

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31 октября 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: vk.com/granicabelarusrussia

Белорусские пограничники сообщили о закрытии границы Белоруссии на въезд для иностранных граждан и и лиц без гражданства. Госпогранкомитет Белоруссии выпустил информацию о временном закрытии границы страны с 1 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно уточненной информации белорусского портала Tut.by, ограничения на въезд пока не касаются авиапассажиров, прибывающих в аэропорт Минска, и россиян, следующих транзитом в Россию.

Прибывать в Белоруссию разрешено дипломатам, водителям международных автомобильных перевозок, членам экипажей судов и железнодорожных бригад. Также разрешен въезд для иностранцев, имеющих вид на жительство, разрешение на работу, имеющих близких родственников - граждан Беларуси.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 29 октября, поручил закрыть государственную границу для обеспечения безопасности страны.

Как сообщали белорусские СМИ, в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.