Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии

Аргументы Недели → В мире 13+

29 октября 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 29 октября, поручил закрыть государственную границу для обеспечения безопасности страны. Сегодня Лукашенко назначил нового министра внутренних дел Белоруссии и своих новых помощников по Брестской, Гродненской областям и Минску.

Лукашенко поставил перед помощниками ряд задач, включая сферу общественной безопасности, также он высказался по внешнеполитическим аспектам. "Нам расслабляться нельзя, нам надо защитить суверенитет и независимость нашей страны. Защитить этот клочок земли, чтобы, уходя с этих своих должностей со временем, оставить детям, внукам нормальную жизнь", - сказал он.

Лукашенко поручил закрыть государственную границу. Как он пояснил, "закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно", "граница — это зона дружбы народов".

По словам белорусского президента, так как Белоруссии "бросили вызов", то какая здесь дружба, но "народы не виноваты", - передает БелТа.