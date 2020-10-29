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Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии
фото с сайта президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 29 октября, поручил закрыть государственную границу для обеспечения безопасности страны. Сегодня Лукашенко назначил нового министра внутренних дел Белоруссии и своих новых помощников по Брестской, Гродненской областям и Минску.

Лукашенко поставил перед помощниками ряд задач, включая сферу общественной безопасности, также он высказался по внешнеполитическим аспектам. "Нам расслабляться нельзя, нам надо защитить суверенитет и независимость нашей страны. Защитить этот клочок земли, чтобы, уходя с этих своих должностей со временем, оставить детям, внукам нормальную жизнь", - сказал он.

Лукашенко поручил закрыть государственную границу. Как он пояснил, "закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно", "граница — это зона дружбы народов".

По словам белорусского президента, так как Белоруссии "бросили вызов", то какая здесь дружба, но "народы не виноваты", - передает БелТа.

ИЧ

В мире

Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии

Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии

Александр Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности страны. Сегодня Лукашенко назначил нового главу МВД и своих новых помощников по Брестской и Гродненской областям и Минску.

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