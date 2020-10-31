Очевидцы рассказывают о задержании участников митинга женщин и инвалидов в Минске

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31 октября 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Минск, 31 октября, фото из соцсети

В Минске в субботу, 31 октября, проходит несанкционированный объединенный марш женщин и людей с инвалидностью. Участники акции вышли на проспект Независимости, их начали задерживать силовики.

Шествия женщин и людей с ограниченными возможностями собирались отдельно, а позднее объединились.

По сообщениям очевидцев, участники шествия направляются от Красного костела в сторону площади Победы. Некоторые носят маски по случаю "Хэллоуина", - сообщает портал TUT.BY. Нескольких участников задержали.

В ГУВД Минска сообщили, что милиция задержала нескольких человек, участвовавших в несанкционированных акциях.

Белорусскими пограничниками 28 октября задержана группа "радикально настроенных" вооруженных людей вблизи украинской границы, сообщил официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.