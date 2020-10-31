На границе Белоруссии с Украиной задержали анархистов с оружием

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31 октября 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

пограничник Белоруссии, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Белорусскими пограничниками 28 октября задержана группа "радикально настроенных" вооруженных людей вблизи украинской границы, сообщил официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Группа из четырех "сторонников анархистского движения" была вооружена двумя единицами огнестрельного оружия с боеприпасами, ручной гранатой, травматическим пистолетом с патронами, холодным оружием, баллончиками с перцовым газом. При них также нашли военную форму, специальную экипировку, ноутбуки и планшеты, видеорегистраторы, продукты и деньги. Деятельность задержанных устанавливается.

Лукашенко ранее поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии.