Крупнейшие экологические катастрофы 21 века

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31 октября 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели», Артём Луговский ]

Фото: соцсети

Мы живем в индустриальном обществе, где нас постоянно окружают заводы, фабрики и прочие предприятия, которые могут принести вред окружающей среде. В поисках легких денег люди забывают об ответственности перед сохранением природы, что может привести к непоправимым последствиям. Некоторые происшествия могут повлечь не только человеческие жертвы, но и экологические катастрофы, которые очень сложно исправить.

Камчатка

Совсем недавно произошла экологическая катастрофа на полуострове Камчатка. Причина все еще устанавливается. Самой распространённой гипотезой считается, что причиной могли стать отравляющие вещества, попавшие через реку Налычева. Недалеко от реки находится два полигона: полигон Козельский, где захоронены ядохимикаты, и действующий полигон Радыгино. Позже Greenpeace опубликовал спутниковые снимки, где возле места, куда впадает река Налычева, образовались мутные разводы. Губернатор Камчатки назвал возможные причины катастрофы: деятельность человека, природные воздействия и вулканические проявления. Какие такие могли произойти природные воздействия, из-за которых погибло 95% обитателей океана вблизи Камчатки, губернатор не уточнил. Экологи же обнаружили в воде нефтепродукты, превышающие норму в 4 раза. Сёрфингисты после занятий серфингом испытывали помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах, у многих был ожог роговицы. Какие будут дальнейшие последствия для региона, еще не ясно.

Взрывы на химическом заводе в городе Цзилинь (Китай)

13 ноября 2005 года в городе Цзилинь произошло несколько взрывов на химическом заводе. Причиной послужили ошибки персонала в работе с операционными системами. В итоге погибло шесть человек, и несколько десятков получили травмы. От вспышек заболеваемости погибло в сотни раз больше людей.

В атмосферу было выброшено около 100 тонн токсичных веществ: бензол, нитробензол и прочие. Экологи обнаружили уровень бензола в окружающей среде, который превышал допустимую норму в 108 раз. А это вещество может вызывать развитие лейкемии и других болезней иммунной системы даже в малых количествах. Рядом с городом дно рек Сунхуа и Амур покрылось ядовитым илом на протяжении 80 км. В связи с чем был приостановлен водозабор этих рек, и несколько провинций осталось без источников пресной воды.

Авария на АЭС Фукусима-1

11 марта 2011 года сильнейшее цунами и землетрясение повредили систему электроснабжения и дизельные генераторы АЭС Фукусима-1, что вызвало расплавление активной зоны реакторов в энергоблоках. В итоге произошёл взрыв, который привел к одной из самых крупных экологических катастроф мира.

Из-за негерметичной оболочки ТВЭЛов произошла утечка радиоактивного цезия, и уровень радиации начал быстро подниматься. Специалисты обнаружили в морской воде превышение норм иода-131 и количество цезия-137, которое было существенно ниже допустимой нормы. Через некоторое время радиоактивность воды превысила норму в 4385 раз. Это привело к различным мутациям у водных обитателей. Через год на побережье возле АЭС уровень радиации превысил норму в сто раз. Дезактивация зараженной почвы ведется до сих пор.

Большинство этих катастроф происходили из-за невнимательности и халатности людей. Особенно в индустриальное время человек для планеты представляет наибольшую опасность.