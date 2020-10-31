Премьер Греции объявил о закрытии развлекательных заведений на месяц
31 октября 2020, 14:59[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил об ужесточении ограничений в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране. По его словам, новые требования вступают в силу в 6.00 во вторник, 3 ноября.
«Новые правила, которые вступят в силу в 6:00 утра во вторник, сосредоточены на двух сферах, способствующих передаче вируса: на развлечениях и перемещении граждан», - пояснил он в эфире греческого общественного телевидения ERT.
Мицотакис отметил, что в Греции на месяц закрываются заведения общепита, бары, музеи и театры, также в стране объявлен обязательный масочный режим. Однако работу продолжают отели, парикмахерские, промышленность, розничная торговля и школы.
Ранее сообщалось, что в Московской области вводят обязательный режим самоизоляции для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.
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