Премьер Греции объявил о закрытии развлекательных заведений на месяц

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31 октября 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Греция, фото: pixabay.com

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил об ужесточении ограничений в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране. По его словам, новые требования вступают в силу в 6.00 во вторник, 3 ноября.

«Новые правила, которые вступят в силу в 6:00 утра во вторник, сосредоточены на двух сферах, способствующих передаче вируса: на развлечениях и перемещении граждан», - пояснил он в эфире греческого общественного телевидения ERT.

Мицотакис отметил, что в Греции на месяц закрываются заведения общепита, бары, музеи и театры, также в стране объявлен обязательный масочный режим. Однако работу продолжают отели, парикмахерские, промышленность, розничная торговля и школы.

Ранее сообщалось, что в Московской области вводят обязательный режим самоизоляции для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.