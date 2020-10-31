В Московской области со 2 ноября введут обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

31 октября 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Подмосковье станет обязательным со 2 ноября. Об этом сообщил в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил: этот возраст болеет тяжелее и дольше, поэтому была рекомендательная мера по нахождению дома, а с понедельника она вводится обязательно.

Воробьев добавил: жители региона старше 65 лет смогут ходить в магазин и на прогулки, а их транспортные карты блокировать не будут.

Ранее сообщалось:власти Челябинска из-за пожара объявили режим ЧС муниципального уровня.