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В Московской области со 2 ноября введут обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Московской области со 2 ноября введут обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Подмосковье станет обязательным со 2 ноября. Об этом сообщил в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил: этот возраст болеет тяжелее и дольше, поэтому была рекомендательная мера по нахождению дома, а с понедельника она вводится обязательно.

Воробьев добавил: жители региона старше 65 лет смогут ходить в магазин и на прогулки, а их транспортные карты блокировать не будут.

Ранее сообщалось:власти Челябинска из-за пожара объявили режим ЧС муниципального уровня.

ЕЧ

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