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Власти Челябинска из-за пожара объявили режим ЧС муниципального уровня

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Власти Челябинска из-за пожара объявили режим ЧС муниципального уровня
Пожар. Фото: pixabay.com

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС муниципального уровня. Это произошло после взрыва и пожара в поликлинике.

Текслер также заявил, что больницу необходимо постараться восстановить максимально быстро.

Взрыв кислородной будки произошёл в поликлинике городской больницы №2 Челябинска. Из-за пожара были эвакуированы 150 человек.

Ранее сообщалось: опубликовано видео момента взрыва в челябинской поликлинике.

ЕЧ

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