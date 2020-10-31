На юге Ирака произошел взрыв газопровода, скончались не менее двух человек

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31 октября 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Взрыв. Фото: pixabay.com

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва газопровода в провинции Мутанна на юге Ирака. Об этом в субботу сообщил иракский телеканал Rudaw.

Известно: на месте происшествия работают пожарные. Для расследования обстоятельств инцидента сформирована специальная комиссия.

Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Ранее сообщалось: в Московской области со 2 ноября введут обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.