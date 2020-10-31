Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Филиппинах

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31 октября 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Землетрясение. Фото: pixabay.com

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло сегодня на Филиппинах. Об этом рассказала Геологическая служба США.

Известно,что эпицентр находился приблизительно в 4 км к востоку от муниципалитета Магалланес с населением около 21 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 160,2 км.

Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Ранее сообщалось: чемпионат Исландии по футболу остановлен из-за пандемии COVID-19.