Чемпионат Исландии по футболу остановлен из-за пандемии COVID-19
31 октября 2020, 10:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Чемпионат и Кубок Исландии по футболу досрочно завершили из-за пандемии коронавирусной инфекции. К моменту остановки в чемпионате было сыграно 18 туров из 22.
Известно: итоговое распределение мест в турнирной таблице, а также участники еврокубков будут определены по итогам текущего положения команд.
После 18 туров лидером турнирной таблицы чемпионата Исландии является «Валюр», набравший 44 очка. На втором месте находится «Хабнарфьордюр», на счету которого 36 очков. Замыкает лидирующую тройку «Брейдаблик» .
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