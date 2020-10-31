Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 20 человек

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31 октября 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Землетрясение. Фото: pixabay.com

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло. Об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

До этого было известно о 17 унесенных землетрясением жизнях и 763 раненых.

"Число погибших увеличилось до 20, раненых — до 786", — говорится в сообщении агенства.

Землетрясение магнитудой 6,6 случилось днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр происшествия находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.

Ранее сообщалось: президент Турции выразил соболезнования по погибшим при землетрясении в Греции.