Президент Турции выразил соболезнования по погибшим при землетрясении в Греции

Аргументы Недели → В мире 13+

30 октября 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Турции и Греции перед лицом затронувшего обе страны землетрясения «ценнее многих вещей в жизни».

Президент Турции выразил свои соболезнования Греции от своего имени и от имени турецкого народа.

«Турция тоже всегда готова помочь Греции залечить свои раны. То, что два соседа проявляют солидарность в трудные времена, ценнее многих вещей в жизни», – сказал турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что у турецких берегов произошло второе за день землетрясение.