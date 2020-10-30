Экс-глава Армении Кочарян не сможет присутствовать на переговорах по НКР. Заразился коронавирусом
30 октября 2020, 19:53[ «Аргументы Недели» ]
Коронавирус выявлен у бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, он не сможет прилететь в Москву для обсуждения ситуации по Карабаху, сообщили сегодня в его офисе. Он находится на самоизоляции.
Чувствует себя Кочарян хорошо. "Результат теста оказался положительным, что было полной неожиданностью, так как у него не было и до сих пор нет никаких симптомов болезни.", - говорится в заявлении пресс-службы Кочаряна.
Предложение Кочаряну поехать в Москву исходило от второго и третьего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики - Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна.
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