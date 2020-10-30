Экс-глава Армении Кочарян не сможет присутствовать на переговорах по НКР. Заразился коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

30 октября 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Коронавирус выявлен у бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, он не сможет прилететь в Москву для обсуждения ситуации по Карабаху, сообщили сегодня в его офисе. Он находится на самоизоляции.

Чувствует себя Кочарян хорошо. "Результат теста оказался положительным, что было полной неожиданностью, так как у него не было и до сих пор нет никаких симптомов болезни.", - говорится в заявлении пресс-службы Кочаряна.

Предложение Кочаряну поехать в Москву исходило от второго и третьего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики - Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна.

Алиев ранее заявил о готовности приехать в Москву на переговоры с Пашиняном.