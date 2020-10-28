Алиев заявил о готовности приехать в Москву на переговоры с Пашиняном

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28 октября 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Ильхам Алиев, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности приехать в Москву на переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Но у Алиева есть сомнение в способности Армении к конструктивной работе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана рассказал, что пока никакого приглашения для переговоров в Москве не получал. По словам Алиева, до премьерства Пашиняна он несколько раз участвовал в трехсторонних встречах президентов Азербайджана, Армении и России, не уклонялся от них. Но после прихода к руководству армянским правительством Пашиняна таких встреч не было. Президент Азербайджана оценивал эти встречи позитивными, так как Россия, как сопредседатель Минской группы, играет особую роль в урегулировании.

Он отметил, что Россия всегда поддерживала тесные связи и с Арменией, и с Азербайджаном.

Алиев сомневается, будут ли эффективными встречи при Пашиняне.