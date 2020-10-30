Токаев заявил, что Казахстан сопереживает за будущее Киргизии
30 октября 2020, 18:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Казахстан сделает все возможное, чтобы помочь братскому народу Киргизии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
На встрече с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым глава Казахстана отметил, что будет предприниматься все возможное, чтобы отношения между государствами «получили дальнейшее развитие на основе достигнутых ранее договоренностей».
В октябре в Киргизии к власти пришла команда Садыра Жапарова, который сейчас является одновременно премьер-министром и врио президента. Казакбаев сразу же после вступления в должность полетел в Москву, где провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Второй же страной, которую посетил министр, стал Казахстан.
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