Майя Ломидзе рассказала о новом налоге для туристов в Турции
30 октября 2020, 15:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
С 1 ноября 2020 года в Турции обязаны платить налог те, кто размещает туристов в отелях страны. Ставка пока составляет 1% от суммы оказания отелем услуг: от проживания, питания, SPA и других сервисов.
В следующем году ставка вырастет до 2%.
Как пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, туристы, отдыхающие по путевкам туроператоров, отдельно налог платить не должны, он будет входить в стоимость тура.Те же, кто заселяется в гостиницу самостоятельно, обязаны будут его оплатить, выезжая из отеля.
По мнению Ломидзе, на туристический поток в Турцию это никак не повлияет, налог небольшой, а направление самое популярное у российских путешественников.
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