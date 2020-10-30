Майя Ломидзе рассказала о новом налоге для туристов в Турции

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30 октября 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пляж, pixabay.com

С 1 ноября 2020 года в Турции обязаны платить налог те, кто размещает туристов в отелях страны. Ставка пока составляет 1% от суммы оказания отелем услуг: от проживания, питания, SPA и других сервисов.

В следующем году ставка вырастет до 2%.

Как пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, туристы, отдыхающие по путевкам туроператоров, отдельно налог платить не должны, он будет входить в стоимость тура.Те же, кто заселяется в гостиницу самостоятельно, обязаны будут его оплатить, выезжая из отеля.

По мнению Ломидзе, на туристический поток в Турцию это никак не повлияет, налог небольшой, а направление самое популярное у российских путешественников.

Ранее Минздрав Турции прокомментировал вероятность закрытия границ из-за коронавируса.