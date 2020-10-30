В Катаре прокуратура начала проверку «интимного досмотра»

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30 октября 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Власти Катара намерены наказать виновных в «интимном досмотре». Пару дней назад по миру прокатился скандал. В аэропорту Дохи силы безопасности вынудили пассажирок множества рейсов пройти медицинский осмотр. Это произошло после обнаружения новорожденного младенца, которого выкинули в мусор. Политическое сожаление Катар уже заявил. Теперь обещает наказать виновных.

Политическая оценка действиям ответственных за интимный медицинский осмотр иностранок Катаром уже дана. Власти заявили, что те не следовали стандартным процедурам. Поэтому дело передано в прокуратуру.

«Действиями лиц, ответственных за эти нарушения и незаконные действия, теперь занимается прокуратура», — говорится в заявлении правительства Катара: «Этот инцидент является первым в своем роде в аэропорту, который обслуживал десятки миллионов пассажиров без каких-либо проблем, подобных этому. То, что произошло, полностью противоречит культуре и ценностям Катара. Катар полностью привержен обеспечению безопасности всех путешественников».

«Интимный досмотр» произошел несколько дней назад. Тогда в мусоре был найден новорожденный ребенок. В окрестностях были организованы поиски родителей. В зону риска попал аэропорт. Поэтому силовики сняли женщин с рейсов и подвергли их «интимному досмотру».

После этого инцидента произошел международный скандал. Власти Катара сперва отмалчивались. А спустя три дня они были вынуждены отреагировать и выразили сожаление.