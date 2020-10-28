Катар сожалеет об интимном досмотре авиапассажирок

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28 октября 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Валсти Катара выразили сожаление. Это было сделано после того, как женщины с нескольких авиарейсов были подвергнуты принудительному интимному медицинскому обследованию в аэропорту Дохи.

Интимному досмотру в Дохе были подвергнуты иностранки с десяти авиарейсов. Их заставили пройти медицинское обследование. Другие правительства уже выразили возмущение действиями катарцев. Поначалу власти Катара отмалчивались. Но в конце концов они решили объясниться.

«Обследования были вызваны обнаружением ребенка в мусорном баке в Международном аэропорту Хамад, он был спрятан в полиэтиленовом пакете и похоронен под мусором», — заявили катарские власти: «Девочка была спасена от того, что казалось шокирующей и ужасной попыткой убить ее. Младенец сейчас находится в безопасности под медицинским наблюдением в Дохе».

Катарские власти заявляют, что целью «интимного досмотра» было предотвращение попытки побега лиц, совершивших преступление. Правоохранительные органы занимались розысками родителей. Зона поиска включала и самолеты рейсов, которые находились в непосредственной близости от места обнаружения младенца.