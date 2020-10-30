Новая Зеландия проголосовала за эвтаназию

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30 октября 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Правительство Новой Зеландии должно легализовать эвтаназию до ноября 2021 года. В стране прошел референдум, на котором жители страны проголосовали за это предложение. Закон отводит властям 12 месяцев на то, чтобы утвердить результат плебисцита.



Жители Новой Зеландии проголосовали за эвтаназию с оговорками. Она разрешена тем, кто страдает неизлечимой болезнью. Ее нельзя безоговорочно применять в случаях, когда об эвтаназии просит человек с психическими расстройствами.

Предварительные результаты, объявленные в пятницу избирательной комиссией, показали, что 65,2% имеющих право голоса избирателей поставили галочку «да» легализации эвтаназии. Против были лишь 33,8% участников референдума.

Власти Новой Зеландии должны окончательно утвердить результаты референдума до ноября следующего года. Когда это произойдет, Новая Зеландия станет седьмой страной, в которой разрешен этот вид добровольного ухода из жизни.