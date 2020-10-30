В Минобороны Армении сообщили о взятом в плен в Карабахе террористе из Сирии
30 октября 2020, 14:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
В Министерстве обороны Армении в пятницу, 30 октября, сообщили о взятом в плен террористе из Сирии. Согласно последней информации, он воюет как наемник на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян уточнила, что подразделения армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики взяли в плен террориста, прибывшего из сирийского города Хама. Отмечается, что он участвует в боях как наемник на стороне азербайджанской армии.
Подчеркивается также, что в рамках допроса было установлено имя плененного – Мехред Мухаммад Алшхер.
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