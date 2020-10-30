Политолог Губин считает, что линия правительства Японии в отношении России пока не изменится

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30 октября 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Япония, pixabay.com

Кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин оценил заявление властей Японии о неизменности позиции Токио по диалогу с Москвой и о том, что все прежние соглашения остаются в силе.

Накануне японский премьер Есихидэ Суга выступил в парламенте с заявлением о том, что намерен и дальше продолжать политику преемственности в отношении России, в частности, это касается в переговоров по мирному договору.

Андрей Губин в беседе с Радио Sputnik отметил, что, вероятно, вышеуказанное заявление было озвучено не для РФ, а для японского общества и политиков. Дело в том, что вопрос мирного договора является знаковым для японской внутриполитической жизни. Эксперт выразил уверенность в том, что линия японского правительства в отношении России пока не изменится – Либерально-демократическая партия осталась у власти в Японии, поэтому будет продолжаться ранее заданный курс.

По мнению Губина, для Москвы это, скорее, хорошо, поскольку можно ожидать прямых переговоров между главами внешнеполитических ведомств, а также встреч на самом высоком уровне.